A10, chiuso per una notte il tratto Genova Prà-Aeroporto

Sulla A10 Genova-Savona, per lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie e per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:30 di giovedì 21 alle 5:30 di venerdì 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra'.