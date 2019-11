Alassio, entra nel vivo il Consiglio Comunale Ragazzi

Stamattina, presso l'aula magna dell'Istituto Salesiano, si è tenuto l'incontro per mettere le basi di un lavoro che accompagnerà le classi che hanno aderito al progetto nei prossimi mesi.

Presenti le classi quinte A, B e C della scuola primaria, e le seconde A e C della scuola secondaria: in tutto 93 allievi che con grande partecipazione hanno seguito l'introduzione dell'Assessore agli Affari Legali, Franca Giannotta.

Qualche domanda per testare la conoscenza delle istituzioni per scoprire come, a livello di concetti, i giovani amministratori siano ben preparati.

"Mi ha colpito molto la loro partecipazione attiva - commenta l'Assessore Giannotta, al termine dell'incontro - le proposte progettuali. Hanno dimostrato di avere idee ben chiare soprattutto in tema ambientale, ma anche su sport, volontariato... In pochi minuti hanno messo sul piatto numerose proposte operative e mi piace registrare che su alcune tematiche non solo la pensiamo allo stesso modo, ma addirittura stiamo portando avanti quegli stessi progetti: la casetta dell'acqua, la pista ciclabile. Sono certa che da questi ragazzi e da queste ragazze usciranno proposte interessanti cui confidiamo di poter dare seguito".​

Si è parlato anche di lotta al cyberbullismo nelle scuole e tra i giovani, di giornate presso le case di risposo, o da dedicare alla pulizia dei sentieri, incontri per un'alimentazione più sana...

L'invito che gli insegnanti hanno esteso a tutti i ragazzi è di guardare anche alle iniziative già in essere attuate da altre classi, anche di altri istituti per comprendere cosa già si sta facendo, e quindi condividere, o che invece può nascere da loro proposte.