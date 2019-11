Anas avvia i lavori di illuminazione nella galleria della Caprazoppa

Da lunedì 25 novembre via ai lavori per la nuova illuminazione della Galleria Caprazoppa ad opera di Anas. Un intervento atteso dallo scorso ottobre, quando in seguito al nubifragio collassò il precedente impianto.

Ora l’inizio dei nuovi lavori con un senso unico alternato che di certo creerà dei disagi al traffico ma permetterà di arrivare alle feste natalizie con la nuova illuminazione a led.

L’Amministrazione finalese ha da tempo sollecitato questo ed altri interventi ad Anas e Prefettura ed oggi finalmente l’inizio. Si prevede infatti anche un prossimo cantiere dalla Fiorita, nel rettilineo Porto/Varigotti, dove sempre ad ottobre 2018 franò parte della scarpata a sostegno dell Aurelia.