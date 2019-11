Celebrazione della "Virgo Fidelis" a Savona, i carabinieri festeggiano la patrona (FOTO)

Il titolo "Virgo Fidelis", che esprime in tutto significato della vita di Maria e della sua missione di Madre e di Corredentrice del genere umano affidatale da Dio, non ha mai avuto una risonanza universale e un culto particolare nella chiesa. Nella liturgia infatti non esiste una speciale festa. Il merito maggiore della diffusione e dell'affermazione del culto alla "Vergine Fedele" è della "Benemerita e Fedelissima" Arma dei Carabinieri d'Italia, che proprio oggi – lunedì 21 novembre – la festeggia come propria Patrona.