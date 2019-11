Grande successo per l'iniziativa "Savona, i Giovani e la Scienza 2019" (FOTO)

Sono questi i risultati della settimana di "Savona, i Giovani e la Scienza 2019", svoltasi presso il Palazzo del Commissario dal 16 al 23 Ottobre, al mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 18.

L'evento, che ha fatto da anteprima al Festival della Scienza di Genova, è consistito in un'esposizione di esperimenti scientifici, suddivisi in 7 stanze, ove in ogni stanza veniva approfondita una branca della scienza, dalla meccanica, all'elettromagnetismo, all'informatica, dalla chimica all'ottica, alla fisica quantistica. Per ogni esperimento era evidenziato un focus su di un suo elemento chimico caratterizzante, infatti il 2019 è stato dichiarato dall'UNESCO anno internazionale dedicato alla tavola periodica di Mendeleev, in occasione dei 150 anni dalla sua scoperta.

L'iniziativa ha riscosso un grande successo, con moltissime classi venute dalle scuole a visitare l'esposizione, oltre a un vasto e variegato pubblico, per un totale di firme che hanno rappresentato 1688 partecipanti all'evento, nonostante le giornate di maltempo e allerta meteo e un giorno con le scuole chiuse. Sono stati coinvolti 49 giovani soci dell'associazione "Giovani per la Scienza", tutti i giorni per 8 giorni, tra animatori e conduttori.

Sono stati giorni di grande impegno, che hanno portato a ottimi risultati, in una settimana in cui è stata possibile non soltanto la sensibilizzazione e l'appassionarsi del nostro pubblico alla scienza, ma anche una grande crescita personale per i nostri soci, sia per la necessità di conoscere in modo approfondito gli esperimenti, per spiegarli a chi assisteva, sia per la loro capacità di rapportarsi ai visitatori con empatia.