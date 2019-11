Messa in sicurezza e riqualificazione della Margonara, i Comitati scrivono all'Autorità Portuale

I comitati a favore della spiaggia della Margonara si muovono in anticipo e hanno iniziato già iniziato a scrivere all'Autorità di Sistema Portuale e ai sindaci di Savona Caprioglio e Albissola Nasuti oltre al difensore civico Lalla.

Al centro delle loro richieste, dopo un colloquio avuto lo scorso 16 novembre con il primo cittadino albissolese e il consigliere delegato al demanio e alle spiagge Roberto Bragantini la fruibilità futura (a breve e a lungo termine) dell’arenile della Margonara (in particolare della spiaggia dello scoglio della Madonnetta ex Bagni Madonnetta e la spiaggia del Molo Verde ex Bagni San Cristoforo).

Specificando la situazione che è stata riscontrata durante l'ultima estate, con la massiccia frequentazione dei cittadini e dei turisti, nonostante non sia presente nessun servizio e non sono stati rimossi i materiali pericoloso lasciati dalle mareggiata.

"Dopo i fine settimana, abbiamo assistito, nonostante gli sforzi dei volontari, alla condizione di notevole degrado del sito (sacchi della spazzatura previsti ma poi abbandonati sulla spiaggia e dilaniati dai gabbiani, utilizzo della spiaggia per libero campeggio o per accensione di fuochi non protetti). In prima istanza siamo quindi a sollecitare la immediata messa in sicurezza e pulizia del sito, onde impedire che anche in questa estate prossima 2020 si ripetano le medesime condizioni di inagibilità e assenza di servizi, con il conseguente non tanto abbandono del luogo, ma al contrario frequentazione in condizioni di tragica incuria e maltrattamento di un arenile che ancora oggi, nonostante l’assenza di un presidio istituzionale fisso di salvaguardia e tutela, costituisce una meta di turismo sia locale che non locale, grazie alla storica importanza della zona per i cittadini di Savona e Albissola, alla posizione protetta delle acque marine, alla loro trasparenza, alla loro condizione di non inquinamento, alla presenza di una sabbia non rimpasciata (per quanto riguarda l’arenile della spiaggia dello scoglio della Madonnetta), alla flora e fauna marina ancora viva" spiegano il comitato Mamme della Margonara e i gruppi a sostegno di Margonara Viva oltre ai gruppi Facebook “Salviamo la Madonnetta e la Margonara dal cemento” e “Madonnetta Forever”.

La messa in sicurezza urgente dell’ingresso all’arenile della spiaggia della Madonnetta dalla scala di metallo e l'urgente demolizione del manufatto pericolante esistente e della rimozione dei detriti, sono le ulteriori richieste dei comitati.

"Siamo a richiedere che nel progetto di demolizione dell’ex stabilimento balneare e delle altre strutture presenti (scale, bagni e docce) venga tenuta presente la importanza di preservare la sabbia naturale sottostante, evitando (come già accaduto in passato durante la demolizione delle baracche della collina dell’Ospedale San Paolo verso la allora sabbia naturale della spiaggia del Molo Verde) che i detriti vengano mescolati alla sabbia e prevedendo quindi un intervento di salvaguardia della peculiarità entropica della spiaggia, che non ha paragoni con tutte le altre spiagge del territorio, ormai rimpasciate. Il progetto di demolizione dovrà quindi essere impostato tenendo presente la necessità di non mescolare i detriti con la sabbia, e con una rimozione dei detriti che avvenga a monte dell’arenile" continuano.

"Sosteniamo con forza la possibilità prospettataci che le spiagge vengano anche istituzionalmente considerate come futuri luoghi di fruizione turistica, e che le istituzioni si impegnino a tal fine ad addivenire a un cambio di destinazione d’uso del territorio della Margonara, che permetta la presenza di un presidio a tutela del territorio e l’utilizzo delle spiagge da parte della cittadinanza, che le reclama da tempo. A tal proposito, poiché nel piano prospettatoci è presente solo la spiaggia dello scoglio della madonnetta, chiediamo con la presente di conoscere quale sia il progetto previsto per la spiaggia del Molo Verde" concludono i Comitati.