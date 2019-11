Pietra Ligure, cadono parti di mattone dal muro di recinzione dell'area degli ex cantieri Rodriquez: ordinanza urgente del Comune

Ordinanza urgente del Comune di Pietra Ligure relativa al ripristino del muro di recinzione dell'area ex Cantieri Rodriquez, in prossimità del passaggio a livello ferroviario. Lo scorso 12 novembre, infatti, i vigili del fuoco erano intervenuti proprio in prossimità del passaggio a livello, a seguito di una segnalazione che aveva evidenziato la caduta di parti di mattone dal muro di recinzione dell'area degli ex cantieri navali