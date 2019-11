Alassio ancora senza sindaco: confermata la sospensione di Marco Melgrati

La città di Alassio continuerà a non avere il suo sindaco. Ieri il giudice Acquarone riunito in collegio in Tribunale a Savona ha confermato la sospensiva per Marco Melgrati.

Il primo cittadino alassino, sostituito momentaneamente dal vice Angelo Galtieri, dal 30 maggio scorso era stato sospeso per 18 mesi sulla base della Legge Severino applicata dopo la condanna a 2 anni, 11 mesi e 15 giorni per il coinvolgimento nel processo "Spese Pazze" in Regione.

Il primo ricorso cautelare, era stato respinto dal Tribunale lo scorso 19 luglio e quest'oggi di nuovo la conferma dello stop per Melgrati.

L'avvocato difensore Franco Vazio aveva deciso di sollevare l'illegittimità costituzionale con richiesta di immediata sospensione del provvedimento e di rimessione alla Corte Costituzionale.