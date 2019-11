Nigeriano sfugge ai controllori sul treno, fermato dai carabinieri alla stazione di Alassio

Attimi concitati alla stazione ferroviaria di Alassio nel pomeriggio di ieri, dov'è stato necessario l'intervento di una pattuglia della radiomobile, che gravitava nel piazzale esterno della stazione stessa, chiamata ad intervenire per un caso di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

Protagonista dell'accaduto un nigeriano di circa 40 anni, irregolare nel territorio dello stato Italiano, che per sottrarsi al controllo da parte dei controllori, un uomo e una donna, sul treno della tratta Ventimiglia-Savona, ha iniziato ad offenderli pesantemente, minacciandoli di morte, sputando in faccia ad uno di loro e sferrando una violenta gomitata alla donna che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

L’immediato intervento dei carabinieri della radiomobile di Alassio ha evitato che la situazione precipitasse. L'uomo, molto violento, è stato subito bloccato mentre stava già creando panico e terrore fra i passeggeri, ed è stato poi arrestato in flagranza di reato per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale. Stamattina il processo per direttissima a Savona.

Il presidio di controllo del territorio continuerà da parte di tutti reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, che nel fine settimana lo intensificheranno nei punti nevralgici e sensibili.