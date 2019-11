Albisola, le associazioni Combattentistiche e d'Arma incontrano gli studenti dell'Istituto "F. De Andre"

Nella mattinata odierna (mercoledì 20 novembre) sono proseguiti gli incontri, previsti per il corrente anno scolastico, con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Savona, per illustrare le future opportunità lavorative e di carriera nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato da parte delle Sezioni savonesi dell' U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali d'Italia in Congedo), A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) e dell'A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), con i rispettivi Presidenti: Mario Mazzini (Unuci e Presidente della CO-ARMI -Conferenza Permanente Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche della Provincia di Savona-), Luca Ghersi (Anmi) e Roberto Di Guida (Anps).

"La presentazione delle varie proposte, illustrate mediante la proiezione di una serie di slides e di brevi filmati, si è svolta presso l’Istituto Secondario di I Grado “F. De Andre” di Albissola Superiore, alla presenza della docente, Prof.ssa Danila Spirito. In tale presentazione sono stati delineati i vari percorsi di accesso e di carriera, per facilitare l’orientamento degli alunni sulla scelta di cosa fare dopo le medie. Oggi la scelta assume una funzione centrale e strategica nella formazione degli studenti per la loro preparazione alla futura vita lavorativa" spiega il Presidente CO-ARMI, Cav. 1° Cap. (ca) Mario Mazzini.

"E' appena il caso di sottolineare l'impegno costante e volontario assunto dalle associazioni Combattentistiche e d'Arma verso le Istituzioni Pubbliche con particolare riferimento alla Scuola" conclude il Presidente CO-ARMI, Cav. 1° Cap. (ca) Mario Mazzini.