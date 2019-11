Auser Savona presenta il bilancio sociale

Domani. venerdì 22 novembre alle ore 15, presso il Seminario vescovile di Savona, verrà presentato il bilancio sociale di Auser Savona, nel corso della Festa annuale dei Volontari.

Nel bilancio sociale sono descritte dettagliatamente le attività dell'associazione, analizzata la composizione della platea dei soci e dei volontari, indicati i portatori di interessi che interagiscono con Auser. Attraverso un questionario distribuito tra le persone che frequentano i Centri Sociali gestiti da Auser, sono state rilevate anche una serie di caratteristiche dell'"utenza" dei Centri, le loro opinioni e aspettative. Inoltre viene dato conto delle fonti di finanziamento delle attività e di come le risorse vengono utilizzate.

Pur non essendo per Auser Savona un adempimento obbligatorio, il bilancio sociale costituisce un importante strumento per conoscere e fare conoscere l'associazione e le persone che la fanno vivere e la rendono utile alla comunità: invecchiamento attivo e solidarietà costituiscono la missione essenziale di Auser.