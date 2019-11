Giornata Internazionale contro la violenza di genere: a Noli in convegno "Io non mi arrendo"

In ricordo della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, lunedì 25 novembre alle ore 21 presso la sala comunale di Noli, si svolgerà il convegno di Promozione sociale avente come titolo "Io non mi arrendo".

L'iniziativa , nata in sinergia con la Dott.ssa Assistente Sociale Mirella Forno e il Sindaco del Comune di Noli Lucio Fossati attento alle tematiche sociali, è un convegno rivolto non solo alla popolazione ma anche alle Forze dell'ordine, scuole ed enti privati che si attivano ad essere promotori di diritti.

La madrina della serata, sarà l'atleta Campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, che darà il suo contributo come sostenitrice dell'iniziativa. Durante la serata, dopo alcune testimonianze di "Donne vittime di violenza", si parlerà anche dell'operato posto in essere dell'Ass.sociale Fiorenza Maglio, scomparsa prematuramente nel 2017.

Per gli Insegnanti che parteciperanno, verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione per la Formazione Continua della "Carta docenti". Inviare richiesta di partecipazione all'indirizzo email (mirella.forno@comune.noli.sv.it) entro il 25.11.2019 ore 10:00.