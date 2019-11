Presentazione ufficiale del sito web "Andora nel tempo"

Presentazione ufficiale del sito web, nella sua nuova veste grafica, “Andora nel tempo”, venerdì 22 novembre, alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna “Storie Andoresi”. Realizzato dal geometra Mario Vassallo, con un lavoro durato svariati mesi, viene presentato e messo in line in contemporanea con l'incontro. Si tratta del terzo aggiornamento realizzato dal luglio di quest’anno quando il sito è stato pubblicato.

Si tratta di un archivio web, ben organizzato per temi, facilmente consultabile e di notevole valore: più di 8000 foto, disegni, ricostruzioni grafiche che illustrano visivamente e nel dettaglio con testi precisi, l'evoluzione urbanistica e storica di Andora. Il progetto del sito web www.andoraneltempo.it, è stato realizzato con il Patrocinio del Comune di Andora e la collaborazione degli Uffici del Comune di Andora, dell'assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi, del dottor Carlo Volpara del fotografo Marino Vezzaro che ha messo a disposizione e permesso l’utilizzo della sua unica ed intera collezione privata di fotografie. Un patrimonio di immagini eccezionali. Il sito che offre anche una sezione con i disegni di Adriano Lunghi, ha visto collaborare agli ultimi aggiornamenti anche Maurizio Cordone, Sandro Garassino, Tamara Grossi, Daniela Gambella, Sabrina Lunghi, Ovidia Siccardi, Marco Vignola. L’assessore Maria teresa Nasi ha contribuito fattivamente al progetto trascrivendo vari testi antichi dedicati ad Andora e le testimonianza su sentieri, scuole, leggende, cappelle e oratori.

Il sito sarà presentato in due parti. Venerdì 22 novembre, sarà proposta una guida alla consultazione, con la spiegazione dei vari contenuti e la proiezione in particolare di video dedicati a “Villa Stampino”, “I disegni di Adriano Lunghi”, “Il Paraxo” prima del restauro e “Andora ieri ed oggi”. La seconda parte della presentazione sarà venerdì 13 dicembre, alle ore 17.30, e sarà dedicata in particolare all’evoluzione urbanistica e edilizia di Andora con la proiezione di mappe, immagini che propongono il confronto fra i vari periodi in un continuo rimando fra ieri ed oggi.

"La realizzazione del sito ha messo on line un lavoro di ricerca realizzato da molto tempo - spiega il geometra Mario Vassallo – L’idea di metterlo a disposizione di tutti è nata proprio partecipando a “Storie Andoresi” che mi ha permesso di verificare quanto interesse ci fosse fra gli andoresi per la storia del nostro Comune. Quest’opera, totalmente libera e gratuita, è stata realizzata per pura passione per Andora e si pone come un progetto in costante evoluzione nel tempo che sarà prossimamente ampliata, con la partecipazione di chiunque voglia farne parte con il proprio contributo documentale. In questi mesi ho ricevuto tanti contributi da privati cittadini che hanno aperto i loro straordinari archivi”.

"Questo sito è un dono prezioso che viene fatto alla comunità di Andora e agli studiosi che possono consultare gratuitamente - ha dichiarato l'Assessore alla Cultura del comune di Andora, Maria Teresa Nasi - Vorrei sottolineare che l'impegno, la serietà, la passione e la generosità con il cui il geometra Mario Vassallo ha realizzato quest'opera sono certamente encomiabili".