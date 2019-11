Finale Ligure, sabato 23 novembre inaugura il Villaggio di Natale 2019

Mancano pochi giorni e poi in Riviera sarà già Natale! Il Villaggio di Natale a Finale, l’evento natalizio più atteso della Riviera Ligure, apre i battenti della sua sesta edizione il prossimo sabato 23 novembre. Atmosfere incantate e nuove esperienze per tutta la famiglia: tante attrazioni nel Magic Land e nel Mondo di Babbo Natale; i tradizionali Mercatini di Natale negli chalet in legno; gli Spettacoli a tema; le opportunità esclusive con il GiuEle Fidelity Pass e le idee regalo con le Christmas Gift.

E poi le nuove esperienze come la “cena con Babbo Natale”, la possibilità di dormire nel Villaggio di Natale in formula hotel, residence o campeggio. È più ricca che mai l’offerta di questa edizione.

Quest’anno, grazie all’iniziativa Insieme a chi vuoi bene, il Villaggio di Natale sostiene Gaslini Onlus devolvendo una percentuale del ricavato per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e le loro famiglie.