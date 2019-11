Albenga: sulla gestione degli eventi e la fondazione Oddi l'amministrazione replica a Ciangherotti

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis risponde al consigliere Eraldo Ciangherotti in merito alla gestione degli eventi: "Noi stiamo semplicemente portando avanti un percorso finalizzato a raggiungere uno dei punti del nostro programma elettorale. Quelle che fa il consigliere Ciangherotti sono, come sua abitudine, solo insinuazioni che come sempre hanno l'unico scopo di cercare di screditare il lavoro dell'Amministrazione adottando dei metodi che fino ad oggi non hanno portato, per lui, alcun risultato."

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “Il consigliere Ciangherotti non ha ancora capito che l’amministrazione pubblica non è un concorso a premi, con tanto di buste e notaio, ma è cosa seria e per questo a lui poco affine.”