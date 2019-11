Varazze dice 'no' alla violenza sulle donne: in arrivo una panchina rossa

Secondo il Rapporto Eures, nei primi dieci mesi del 2019 sono stati 94 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni; 142 le donne uccise nel 2018. In un'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, l'Istat stima in 2 milioni le donne vittime di violenza fisica o sessuale.

“Dati che non possono passare inosservati - afferma il primo cittadino Alessandro Bozzano - invitando la popolazione all'inaugurazione di una panchina rossa, che si terrà lunedì 25 novembre alle ore 15 nel controviale Nazioni Unite”.

“I soprusi e le violenze - afferma l'Assessore alla cultura Mariangela Calcagno - devono essere vinti con un cambio culturale e soprattutto con la formazione nelle scuole educando i ragazzi alle emozioni e far loro riconoscere gli atti di affetto distorto perchè è dalle aule che si inizia a prevenire. Bisogna superare il binomio amore-vergogna trasformandolo in amore-dignità”.

L'iniziativa promossa dal Comune di Varazze e dalla Croce Rossa Italiana sezione di Varazze si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Zonta Say no to violence against Women”, promossa a livello mondiale nell’anno del centennale.