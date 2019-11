"Il Sogno di Adelasia" per Donare un Sorriso. Il 1° dicembre ad Alassio la presentazione ufficiale dell'iniziativa

C’era una volta una principessa. Per amore fuggì dalla fredda Sassonia per giungere col suo amato sulle rive del Ligure. A lei, al suo nome, Adelasia, la leggenda fa risalire la fondazione di Alassio. “Il Sogno di Adelasia” nel rievocare la leggenda, la esalta affiancandola alla realtà di luoghi e paesaggi unici, incantati.

“Il Sogno di Adelasia” continua a crescere e sta evolvendo verso qualcosa di più grande, in cui l’arte diventa opportunità di sostegno sociale. Le immagini realizzate per l’esposizione sono state trasformate in un calendario per l’Associazione “Donare un Sorriso”, una piccola associazione di volontariato, che si occupa di bambini in difficoltà in ambito locale.