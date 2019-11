Allerta meteo, da Ferrovie dello Stato attivati presidi di squadre tecniche e controlli rafforzati sulla rete

In base al bollettino meteo diramato dall’ARPAL, che prevede abbondanti piogge nella giornata di domani, 23 novembre, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato presidi straordinari dell’infrastruttura e i Centri operativi sia nella Sala Operativa nazionale sia in quella territoriale.

Saranno oltre 150 i tecnici che monitoreranno i punti più sensibili dell’infrastruttura per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

Dalle prime ore del mattino, sarà precauzionalmente ridotta a 30 km/h la velocità fra Genova e Acqui Terme, con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora. I servizi ferroviari potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.

Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Acqui, Milano e Torino per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi, in base all'evolversi delle condizioni metereologiche.

Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche con oltre 150 addetti per l’assistenza e l’informazione alle persone in viaggio e nelle stazioni e con locomotive e treni diesel per intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Prima di mettersi in viaggio è consigliato contattare il Call Center 89 20 21, consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce.