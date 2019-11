Millesimo potenzia l'illuminazione pubblica con lampade a led

Il comune di Millesimo potenzia l'illuminazione pubblica con la tecnologia a led. Tale intervento è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Decreto Crescita.

Spiega il primo cittadino Aldo Picalli: "I lavori per il miglioramento delle linee di illuminazione pubblica e su alcuni punti luce del paese inizieranno a breve. L'intervento si concentrerà nella zona di piazza della Libertà, dove le scuole, la Croce Rossa, la fermate dei bus e i condomini necessitano di un miglioramento della situazione".

Ma non è tutto. Come afferma sempre il sindaco Picalli: "Abbiamo previsto altri interventi anche nelle zone più periferiche quali località Colla. Inoltre, valuteremo in corso d'opera se sarà possibile agire anche su altri rioni del paese".