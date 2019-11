Savona, al centro commerciale "Il Gabbiano" questo weekend si gioca con i robot umanoidi

Sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 15 alle 19 i robot umanoidi Aleos e Robot Pepper giocheranno tra di loro comandati dal personale e dal pubblico. Un’iniziativa che il Centro Commerciale del Circuito Coop Liguria promuove in collaborazione con Wylab, il primo incubatore in Italia per quanto riguarda le startup a indirizzo sportivo e tecnologico, che svolge attività di formazione sul territorio attraverso la collaborazione con la Scuola di Robotica.

Un'iniziativa che ha coinvolto, per tutta la settimana, gli studenti del Savonese e che nel week end sarà aperta a tutti. La robotica per bambini è un settore in grande espansione. Non include solo i robot giocattolo, ne fanno parte veri e propri strumenti di robotica educativa, robot pensati per facilitare lo studio di materie scientifiche e tecnologiche tra i più piccoli o come terapia per curare disturbi cognitivi e dell’apprendimento.

“Grazie a questa iniziativa – spiega Davide Teneggi, direttore de “Il Gabbiano” – sosteniamo i più giovani nell'avvicinarsi allo studio della robotica e delle discipline scientifiche, trasformando in questi giorni la nostra galleria commerciale in un vero e proprio hub dell’innovazione”.