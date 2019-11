Investimento mortale a Borghetto, il Pm per ora non apre il fascicolo per omicidio stradale

E' ancora al vaglio della polizia stradale la dinamica sull'investimento pedonale di Borghetto Santo Spirito nel quale ha perso la vita il 61enne Michele Paparella.

Il pubblico ministero Marco Cirigliano non aprirà al momento un fascicolo per omicidio stradale visto che sono in corso ancora tutte le indagini ma il conducente dell'auto dovrebbe essere considerato indagato.

Paparella era stato travolto dall'auto mentre attraversava la strada a piedi, riportando un trauma cranico per lui fatale, nonostante i primi soccorsi portati dai militi della Croce Rossa loanese ed i tentativi di rianimazione presso l'ospedale di Pietra Ligure.

Si svolgeranno, domani, sabato 23 novembre, i funerali alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. M. Maddalena in Boissano.