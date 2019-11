Savona, gattina si rifugia nel vano motore di un'auto: salvata dai vigili del fuoco (FOTO)

Una gattina di pochi mesi, per sfuggire al freddo ed al maltempo di ieri, si è infilata nel vano motore di un’auto, da poco in sosta nel parcheggio di un supermercato in via Nizza a Savona.

Il proprietario del mezzo, al ritorno dagli acquisti, si è accorto della presenza del micio in una posizione difficilmente raggiungibile ed ha avvertito i vigili del fuoco che, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a recuperarlo e consegnarlo ai volontari della Protezione Animali.

Spaventata e congelata, con le cure degli animalisti ed il caldo della gabbia curatoriale, la micia si è letteralmente sciolta ed ha assunto il suo abituale carattere dolce ed affettuoso; dopo i controlli veterinari potrà essere adottata da chi vorrà vederla, presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

Sono già diversi i gatti recuperati da auto e presi in carico dall’Enpa; con il calo delle temperature aumenta la possibilità che vi si infilino in cerca di caldo e l’associazione ribadisce l’invito agli automobilisti a verificare l’assenza di animali, prima di accendere il motore e, soprattutto, se sentono strani rumori o miagolii.