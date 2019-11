Smottamento sulla A10 tra Genova Pegli e Aeroporto: disagi al traffico (FOTO)

Dopo una prima chiusura, il tratto è stato riaperto alla viabilità. Al momento ci sono incolonnamenti per 6 km ed il traffico scorre su una corsia. In alternativa, a chi è diretto a Genova si consiglia di uscire a Genova Prà e proseguire sulla viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze, per i veicoli pesanti , con provenienza Savona si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, seguire le indicazioni per la Diramazione-Predosa Bettole e A7 Milano-Genova. Ai pesanti con provenienza Ventimiglia si consiglia anche la A6 Torino-Savona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.