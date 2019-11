Domotica: non si arresta il successo degli strumenti professionali

La domotica nasce con l’obiettivo di rendere più semplice la vita domestica e consente oggi di trasformare la propria abitazione in una smart home. Sono tantissimi i dispositivi che possono essere collegati alla propria casa e negli ultimi tempi stanno riscontrando notevole apprezzamento sul mercato gli strumenti professionali.

Il loro successo è legato ai vantaggi che offrono, soprattutto dal punto di vista dell’affidabilità e delle prestazioni, decisamente migliori rispetto a quelle di modelli più economici e di qualità inferiore.

Massima sicurezza per la propria abitazione

La domotica nasce per semplificare la vita, ma anche per renderla più sicura. È infatti possibile anche installare dei sistemi antintrusione professionali per tenere tutto sotto controllo e per aumentare la sicurezza della casa.

In questa categoria di dispositivi si trovano tanti strumenti professionali per la domotica , come per esempio quelli di Ksenia Security. Si tratta di dispositivi professionali e di alta qualità, sviluppati per chi vuole non solo aumentare il comfort domestico ma anche proteggere la casa sia con un sistema di allarme domotico sia con un sistema di videosorveglianza lungo il perimetro dell’abitazione.

Grazie poi a degli specifici sensori, si potrà aumentare la sicurezza non solo proteggendo l’abitazione dai malintenzionati, ma anche da perdite di acqua o da fughe inaspettate di gas.

Si sottolinea inoltre che sarebbe possibile ricevere uno sconto sul premio assicurativo nel caso in cui si decidesse di assicurare la propria abitazione contro l’effrazione/furto e contro gli incendi, se questa fosse dotata di un impianto di sicurezza domotico.

Riduzione della spesa energetica

Gli strumenti professionali per la domotica consentono inoltre di risparmiare sulla spesa energetica mensile. La bolletta della luce può essere ridotta semplicemente installando delle luci wireless che si accendano in automatico al passaggio delle persone e che si spengano dopo un determinato periodo.

È possibile anche controllare il riscaldamento, programmando le ore di attività del sistema di riscaldamento stesso e impostando la temperatura ottimale che deve essere mantenuta all’interno dell’abitazione.

Il risparmio energetico non porta dei vantaggi solo all’economia della famiglia, ma è di aiuto anche nella riduzione dell’inquinamento ambientale. Le case smart hanno in genere un impatto minore sull’ambiente, tema di grande attualità in un momento storico caratterizzato da preoccupazione per il futuro del nostro pianeta.

Installare dispositivi di domotica con le detrazioni

La domotica si rivela vantaggiosa anche nel caso in cui si dovesse decidere di affittare o di vendere l’immobile. L’acquisto di dispositivi smart può essere considerato un vero e proprio investimento, perché dotare la casa di un sistema domotico potrebbe influire sul valore dell’immobile.

A questo va aggiunto che sono disponibili in Italia delle detrazioni fiscali di cui potranno godere coloro che decideranno di investire sulla domotica, il che determina anche un risparmio iniziale sulle tasse da versare allo Stato.

Per ottenere il massimo dalla domotica e far crescere il prezzo della casa il più possibile, il consiglio è di acquistare ed installare solo strumenti professionali. L’installazione di dispositivi a basso costo infatti non sortisce lo stesso effetto sul valore dell’immobile.

Gestione semplice con un assistente vocale dedicato

L’intero sistema domotico può essere facilmente controllato con un assistente vocale, che sia pronto a comprendere i comandi e ad eseguirli ed al quale possano essere collegati tutti i dispositivi installati.

Gli assistenti virtuali Google Home ed Amazon Alexa sono quelli più diffusi e tutti i prodotti di Ksenia Security possono essere gestiti con uno di questi device, grazie alla perfetta integrazione. Controllare il sistema di sorveglianza professionale e tutti gli altri dispositivi connessi alla casa intelligente diventerà un gioco da ragazzi con l’assistente virtuale giusto.