Albenga, "Campochiesa in fiera" per Natale

Il Natale sta arrivando! Manca meno di un mese alla festività il centro di Campochiesa d’Albenga si addobba a festa per iniziare a respirare l’atmosfera natalizia. Per un’intera giornata la piazza della Chiesa e alcuni scorci del borgo faranno da sfondo a mercatini, giochi e molto altro.

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19 saranno presenti numerose bancarelle di artigiani, hobbisti, operatori del proprio ingegno e stand di agroalimentare: un’occasione unica per acquistare prodotti tipici e creazioni realizzate a mano, oltre a numerose idee regalo. Nel corso della giornata saranno molte le occasioni di intrattenimento per grandi e piccini: fattoria per bambini, canti, esibizioni e laboratori a tema natalizio e la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona!

Ci sarà anche un concorso di presepi: puoi iscriverti e partecipare con il tuo mandando una mail a campochiesainfiera@gmail.com. Presso “la grotta dei presepi” verranno distribuite delle mappe del paese con indicati i punti in cui saranno esposti i presepi. Non mancheranno gli stand gastronomici; si potranno, infatti, assaggiare alcuni piatti realizzati dagli agriturismi e ristoranti del paese (non occorre la prenotazione).

Programma

ore 10 apertura della manifestazione con mercatino dell’artigianato e dell’agroalimentare, colazione in piazza presso il bar “Dolce e caffè” ed esposizione di presepi per le vie del centro storico;

ore 11:30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchialedalle ore 12 pranzo preparato da: Agriturismo“Lavanda in Fiore”, Agriturismo “Il Colletto”, Agriturismo “Nonna Litta”, “Osteria del Tempo Stretto”, “Birrificio 44”, Bar “Dolce e Caffè” e la Confraternita di Campochiesa, che resteranno aperti anche per la merenda;

nel pomeriggio giochi in piazza e musica per i caruggi con “Stamburando”;

dalle ore 14:30 canti della scuola primaria di Campochiesa;

dalle ore 15.00 merenda;

dalle ore 15:30 sculture di palloncini e spettacolo di magia con Magic Alex (nel salone dell’agriturismo Il Colletto, locale chiuso e riscaldato);

alle ore 17:00 l’arrivo di Babbo Natale;

ore 18:00 premiazione del Concorso di Presepi in piazza.