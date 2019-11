"Donna: la forza oltre all'apparenza", un evento della Fijlkam a Savona per la giornata contro la violenza di genere

Il Comitato Regionale FIJLKAM, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha organizzato per domenica 24 novembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 un importante evento nel Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona. Sul tatami allestito appositamente si alterneranno tre testimonial d’eccezione, Campionesse Italiane, atlete azzurre titolari della Nazionale Italiana che hanno ottenuto prestigiosi risultati a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di Raffaella Carlini per il Karate, Francesca Mori per la Lotta e Margherita Truglia per il Judo.

Tre donne forti che ben si identificano con lo slogan della giornata “Donna: la forza oltre all’apparenza” e che sono esempio per tutte le donne. Inoltre, sul tatami salirà anche la Maestra Stefania Bavoso, referente Nazionale FIJLKAM MGA Difesa Donna, per mostrare alle donne il Metodo Globale di Autodifesa e dare la possibilità a tutte coloro che lo desiderano di provare questa tecnica che permette alle donne, ma non solo, di imparare a difendersi in piena sicurezza e legalità.

Una giornata, quindi, tutta al femminile dove la FIJLKAM ribadisce ancora una volta il suo impegno e la sua vicinanza a tutte le donne.