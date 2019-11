Nuovo album per il musicista Steve Foglia, insegnante di batteria ad Albenga

E' disponibile da oggi su tutti gli store digitali il nuovo disco del musicista Steve Foglia (insegnante di batteria presso "Torchio & Pennello" di Albenga). Il disco intitolato "Never Give Up" è un live album contenente otto brani di cui uno inedito che è stato pubblicato su You Tube lo scorso agosto.

"In questo disco potrete ascoltare e vivere la carica di un vero concerto Rock, è solo ai concerti che questa carica può essere trasmessa al 100% spiega il musicista Steve Foglia.

L'album è disponibile su tutte le piattaforme digitali tra cui Google Play, I-Tunes e Spotify.

A questo link potrete ascoltare l'album in streming su Spotify https://open.spotify.com. Qui il video di "Never Give Up" https://www.youtube.com.