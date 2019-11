Quarta marcia Mondiale per il Clima: a Savona ritorna Fridays For Future

"L'Italia - da nord a sud - è in ginocchio a causa di quello che ancora chiamano #maltempo. Dovremmo invece chiamarlo col suo vero nome: Emergenza climatica! I cambiamenti climatici sono reali e sono già qui, in Italia. Le città simbolo del nostro Paese, come Venezia e Matera, sono letteralmente sott'acqua, ma non solo: tutta la penisola sta contando i danni degli intensi nubifragi e delle violente trombe d'aria. Nel nostro territorio, circa ogni settimana, viene emanata un'allerta meteo per possibili #catastrofi naturali".

I referenti locali del movimento Fridays For Future di Savona con un post su Facebook annunciano per venerdì 29 novembre il quarto appuntamento a Savona della marcia sul clima in Piazzale Eroe dei due mondi, presso la statua di Garibaldi al Prolungamento.

"Noi non ci fermeremo, finché governi e istituzioni non riconosceranno che siamo in piena emergenza climatica e non agiranno di conseguenza. Abbiamo bisogno di voi, con noi, per diffondere l'evento e partecipare numerosi a questa #quartamarciamondiale".

Al termine del corteo ci saranno degli interventi in Piazza Sisto.

"Speriamo vorrete supportarci in questo momento di crisi ambientale e climatica sempre più evidente e aiutarci col passaparola. Siamo a disposizione per qualsiasi confronto o chiarimento, e come sempre, se qualcuno avesse piacere a fare un intervento o preparare qualcosa insieme ci contatti" concludono i referenti savonesi.