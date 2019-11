Capannoni Finale Ambiente. Il vicesindaco Guzzi replica alla minoranza e annuncia: "A breve consegneremo i lavori"

E' arrivata nel pomeriggio la replica da parte del vicesindaco di Finale, Andrea Guzzi, alla richiesta di chiarezza sulla situazione dei capannoni in cui dovrebbe trasferirsi la sede della società di gestione ecologica partecipata dal Comune, Finale Ambiente.

"Ringraziamo il consigliere Gualberti per aver evidenziato tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare la società sull'area capannone e che peraltro ha sempre affrontato e superato. Lo dimostra il fatto che il giorno 27 novembre è previsto l'incontro con la ditta aggiudicataria dell'appalto per la sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna dei lavori".

Conclude il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, parlando del futuro della gestione dei rifiuti in provincia: "La costituzione del nuovo ATO per la gestione integrata dei rifiuti avrà la necessità della struttura di Finale Ambiente per l'erogazione del servizio".