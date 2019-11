Savona, rinviata al 7 dicembre la visita al Foyer e alla loggia del teatro Chiabrera

Spostata a sabato 7 dicembre la visita (prevista inizialmente per domani, sabato 23 novembre) al Foyer e alla loggia del teatro Chiabrera in occasione delle Giornate del Patrimonio 2019.

Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, in collaborazione con il Comune di Savona e con il Teatro Chiabrera, propone per il programma delle Aperture Straordinarie la visita agli spazi del Ridotto del Teatro e della sua loggia e la vista agli spazi dell'estradosso della grande volta lignea che copre la sala teatrale.

Entrambi gli spazi sono stati oggetto di importanti restauri che verranno presentati al pubblico che avrà la possibilità di accedere a luoghi normalmente esclusi dai percorsi di visita. Le Giornate Europee del Patrimonio sono un importante appuntamento per avvicinare e far conoscere a tutti la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale. Un modo per vedere luoghi del nostro patrimonio non sempre accessibili. Un modo per incoraggiare la partecipazione e trasmettere alle nuove generazioni i valori della tutela e dell’identità locale ed europea.