Riaperto il passaggio a livello di Borgio Verezzi: lavori conclusi con due giornate d'anticipo

Il passaggio a livello di Borgio Verezzi riapre a veicoli e pedoni. Dalla tarda serata ieri (con due giorni d'anticipo rispetto alle previsioni) è nuovamente possibile transitare in ingresso e in uscita dalla località del ponente savonese dopo i lavori di rifacimento della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello tra la via Aurelia e via XXV Aprile.