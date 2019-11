"Bulli" minorenni derubano un loro coetaneo: intervengono i carabinieri di Savona

I Carabinieri della Stazione di Savona, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto un ragazzo di 16 anni residente nella provincia di Savona, studente. Secondo le indagini dei militari, il giovane, alcuni giorni fa, nelle vie del centro di Savona , insieme ad un amico minore di anni 14, quindi per la legge non imputabile, avrebbe minacciato un ragazzo coetaneo, per farsi consegnare la somma in denaro di 35 euro.

Proprio a causa delle minacce e della consegna dei soldi al giovane indagato, si è configurato il reato di rapina. I genitori del minore aggredito hanno sporto querela in caserma e sono scattate le indagini che si sono concluse con l’emissione, da parte dell’AG minorile di Genova, della ordinanza cautelare che ha disposto l’arresto del ragazzo e l’affidamento ad una comunità del nord Italia, con l’obbligo di non lasciare la struttura all’interno della quale sarà seguito da educatori che, su disposizione del Tribunale per i minorenni, avvieranno un programma di rieducazione per il giovane.

Al vaglio dei Carabinieri savonesi, la posizione del minore non imputabile, per capire quale fosse il suo ruolo nella vicenda; il giovane è stato comunque segnalato all’Autorità Giudiziaria minorile, per avviare una indagine conoscitiva della famiglia.

I Carabinieri della Stazione di Noli, nella mattinata odierna, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno rintracciato ed arrestato B.O. pregiudicato sessantenne originario della Val Bormida, ma residente a nel comune rivierasco, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Genova. L’arrestato è stato sottoposto alla pena della detenzione domiciliare di un anno, per il reato di falsità materiale commessa nel 2014 a Savona.