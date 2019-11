Cairo, chiuso il ponte degli Aneti. E' molto alto il pericolo di allagamenti

"E' stato chiuso il ponte degli Aneti, che si trova oltre il cimitero sulla strada che porta alle frazioni Carnovale, Ville, Carretto". Lo comunica in una il comune di Cairo Montenotte.

"Il fiume ha superato il livello di guardia, così come molti suoi affluenti sparsi sul territorio. E' molto alto il pericolo di allagamenti. Si consiglia di non spostarsi, di non usare i veicoli, di attuare tutte le misure possibili di precauzione".

"In altri tratti nei comuni limitrofi il Bormida è esondato e diverse vie di comunicazione sono state precluse al traffico - concludono dal comune di Cairo - C'è massima attenzione da parte della Protezione Civile Comunale e della Polizia Locale, al lavoro ininterrottamente in tutti gli ambiti comunali più sensibili alla grave situazione in atto".