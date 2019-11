Celle tra frane e mareggiate (FOTO e VIDEO)

Nella giornata odierna, la città di Celle Ligure sta letteralmente "combattendo su due fronti": da una parte la mareggiata che sta esponendo a seri pericoli le attività del lungomare, dall'altra, nelle zone più interne, frane e smottamenti, sia sulla via Aurelia, sia nell'entroterra, ad esempio sulla strada che da Sanda arriva a Stella.

Il Comune ha disposto la chiusura dei sottopassi per ragioni di pubblica sicurezza.

La strada provinciale 22 nella frazione dei Brasi in via Bolano che era stata chiusa intorno alle 14 è stata riaperta. "La strada è aperta ma la situazione è critica ed in continua evoluzione per possibili frane. Non è possibile garantire alcun livello di sicurezza, mettetevi in viaggio solo se strettamente necessario" spiegano su Facebook dal comune di Celle.

I video e le immagini qui presenti ci sono stati gentilmente forniti da Angelo Maggioni, blogger da sempre attento non solo a fenomeni complessi come l'ufologia, ma anche all'ambiente e territorio locale, che ringraziamo.