Cengio: livello idrometrico del fiume Bormida in continuo aumento, ma per ora sotto il primo livello di guardia

"Fiume Bormida, ore 12. Il livello idrometrico è in continuo aumento ma, per il momento, ancora sotto il primo livello di guardia". Lo comunica in una nota la giunta comunale di Cengio presieduta dal sindaco Francesco Dotta.

"Invitiamo la popolazione alla massima prudenza ed evitare spostamenti, laddove non strettamente necessari. Considerato il continuo innalzamento del livello idrometrico di tutti i fiumi e torrenti, si raccomanda vivamente di non sostare lungo i ponti o gli argini degli stessi".

"È possibile monitorare il livello idrometrico del Fiume Bormida, all’altezza del ponte del Mulino, sul sito dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria all’indirizzo omirl.regione.liguria.it selezionando Dati - Stazioni - Livelli Idrometrici e cliccando infine sulla stazione di Cengio" concludono dalla giunta Dotta.