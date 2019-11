Corsi d'acqua sotto controllo a Ceriale, Borghetto, Loano, Finale e Spotorno

Situazione sotto controllo per la maggior parte dei corsi d'acqua della zona. A Ceriale commenta il vicesindaco Luigi Giordano: "Abbiamo effettuato un grande lavoro di pulizia di tutti i corsi d'acqua, del Carenda e dei canali di scolo. Per adesso la situazione del Rio San Rocco è sotto controllo, augurandoci che non piova tutta la notte e tutto domani".

A Borghetto Santo Spirito rende noto il sindaco Giancarlo Canepa: "Sono stati chiusi in via precauzionale il sottopasso di Piazza Libertà e Passo Saleo.

Attualmente i rii e il Varatella non presentano particolari criticità. Sono in corso alcuni interventi, soprattutto sul lungomare. Attualmente vi sono a presidiare il territorio due pattuglie della polizia municipale oltre alle squadre della Protezione Civile. Prestate prudenza e seguite gli aggiornamenti".

A Loano il sindaco Luigi Pignocca e il consigliere con delega alla Protezione Civile Luana Isella commentano: "Tutto sotto controllo, basterebbe una tregua di un paio d'ore per riportare tutto alla normalità, non resta che augurarci che sia così. Stiamo comunque effettuando un lavoro costante di monitoraggio territoriale".

A Finale Ligure il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi e a Spotorno la vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marina Peluffo rendono noto che i numerosi corsi d'acqua presenti nei due comuni non stanno accusando particolari criticità.

Nell'entroterra ingauno le abbondanti piogge hanno ingrossato anche il rio Neva all'altezza di Martinetto, per il quale il livello delle acque ha cominciato a destare alcune preoccupazioni.