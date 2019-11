"A causa del maltempo, i sottopassi ferroviari e quello autostradale in località Cornareto sono stati chiusi poiché allagati. Stessa sorta è toccata per quelli situati in località Pille e Gallo. Il pontino in località Lidora tra la pizzeria e il Mercatino è stato chiuso con transenne in via precauzionale sempre a causa dell'allerta rossa".

Lo comunica in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.