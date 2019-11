Per dinamiche ancora da chiarire, ma quasi certamente legate al maltempo, poco prima delle 21:30 di oggi due autovetture si sono ribaltate sull'autostrada A10, tra i caselli di Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa Varazze: il bilancio è di quattro persone fortunatamente non gravi, tutte in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.