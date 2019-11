Giusvalla, smottamento in località Pian Pietro. Esondato il fiume in località Cavanna (FOTO)

Smottamento nel comune di Giusvalla a causa del maltempo. La frana si è verificata questa mattina in località Pian Pietro. Immediato è stato lanciato l'allarme. La strada risulta essere aperta al traffico, seppur con carreggiata ristretta.

"Stiamo monitorando la situazione - spiega alla nostra redazione il sindaco Marco Perrone - nella parte bassa del paese, in località Cavanna, il fiume è esondato nei campi. Invitiamo la popolazione alla massima prudenza ed evitare spostamenti, laddove non strettamente necessari. Inoltre, raccomandiamo vivamente di non sostare lungo gli argini".