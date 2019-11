Il Centa si ingrossa, scattano nuove misure di sicurezza ad Albenga. Il sindaco: "Chiudiamo il centro"

Al via ulteriori misure di sicurezza ad Albenga. Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: "Continua a piovere ed il Centa non sta scendendo di livello, anche se per fortuna non sale a ritmi eccessivamente elevati. Per questo motivo stiamo dotando di paratie protettive (sperando che non servano) le porte del Centro Storico.

Il nostro centro cittadino, infatti, si trova a un livello più basso rispetto a quello del fiume e in caso di esondazione sarebbe il primo punto a esserne interessato".

Conclude Tomatis: "Quella che sta cadendo sulla Piana è una pioggia regolare, non eccessiva, ma il Centa sta risentendo delle forti precipitazioni dell'entroterra, che hanno ingrossato i suoi affluenti".