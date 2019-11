Il pericolo arriva dal mare ad Alassio, primi allagamenti in passeggiata Cadorna

Arrivano dal mare i pericoli per Alassio, in regime di allerta arancione in quanto bacino piccolo.

Il moto ondoso ha inghiottito nella mattinata la striscia di spiaggia della città del Muretto fino ad arrivare ad invadere passeggiata Cadorna, creando diversi disagi ed alcuni allagamenti.

La situazione potrebbe rendersi maggiormente critica nel pomeriggio quando, secondo i modelli previsionali che saranno comunque approfonditi nelle prossime ore nel punto stampa dalla Regione Liguria, è previsto un innalzamento del livello delle onde.