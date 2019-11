L'allerta meteo rossa "stronca" un ricco calendario di eventi del weekend

L’allerta meteorologica di livello rosso ha portato in pratica alla cancellazione della totalità o quasi delle manifestazioni in provincia di Savona.

Le amministrazioni dei singoli comuni invitano i cittadini alla massima prudenza. Le raccomandazioni sono di non uscire di casa se non è strettamente necessario, non sostare in prossimità della battigia, di moli, di pontili e di corsi d’acqua, non sostare sotto alberi che potrebbe essere pericolanti, non parcheggiare la propria autovettura in zone esondabili e di osservare le basilari regole di autoprotezione.

Ricordiamo inoltre la chiusura di luoghi di pubblica aggregazione come parchi, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi.

Ad Alassio l'allarme meteo rosso ha costretto le autorità a far annullare, oltre l'accesso alle scuole, parecchi appuntamenti di eventi importanti, tra i quali l'incontro culturale "filosofi sulla spiaggia" in programma Sabato 23 Novembre pomeriggio presso la Galleria "Artender" di Alessandro Scarpati, consistente in una performance artistica eseguita in spiaggia e la presentazione di un libro su Platone. Altrettanto per la rappresentazione teatrale fissata sempre per Sabato 23 sera al Teatro Don Pelle di San Giorgio di Albenga . Tutto rimandato a data da destinarsi.

Ancora ad Albenga, annuncia il Comune: "Date le previsioni meteo il flash mob contro la violenza sulle donne in programma per sabato 23 mattina in piazza San Michele è stato rinviato a data da destinarsi".

Ad Albisola Superiore rinviata, in data da destinarsi, la cerimonia dell’ANPI e lo spettacolo teatrale in programma al Teatro Don Leone di Albisola per oggi, sabato 23.

A Cairo Montenotte la Consulta Giovanile ha annunciato che la raccolta giocattoli in programma per sabato 23 novembre in piazza Stallani a Cairo Montenotte è stata rinviata a data da destinarsi causa allerta meteo. A breve verrà comunicata la nuova data.

A Celle Ligure annuncia il Consorzio "Celle Promotur": "Con rammarico comunichiamo che la manifestazione Borgo in Festa, in programma domenica 24 novembre, è stata annullata causa allerta meteo. Vi comunicheremo a breve la data del possibile recupero".

A Loano sospeso il programma di sabato 23 presso il Mercatino di Natale nei giardini Josemaria Escrivà. Il programma di domenica 24 sarà soggetto all’evoluzione delle condizioni meteo.

Alla libreria Ubik di Savona l'incontro di sabato 23 novembre alle 18 con lo scrittore e medico Mario Frusi è rinviato a dicembre.

Sempre a Savona spostata a sabato 7 dicembre la visita (prevista inizialmente per sabato 23 novembre) al Foyer e alla loggia del teatro Chiabrera in occasione delle Giornate del Patrimonio 2019.