Millesimo, qualche esondazione nelle frazioni. Resta alta l'attenzione nel centro cittadino

Sono ore di monitoraggio costante sul territorio comunale di Millesimo causa maltempo.

Al momento, i principali disagi si sono registrati nelle frazione con alcune esondazioni. In particolare nella frazione di Acquafredda dove il fiume ha allagato qualche campo. Resta alta l'attenzione nel centro cittadino, in particolare nelle zone di via Roma e via Mazzini, due aree situate a ridosso del fiume Bormida.