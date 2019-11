Nel pomeriggio odierno si è verificato un movimento franoso di massicce direzioni all'entrata della galleria Capo Torre, tra i comuni di Celle e Albisola.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite o danni alle cose. La sede stradale è rimasta soltanto in minima parte ostruita. Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza, con l'invito a mettersi in viaggio soltanto in caso di estrema necessità.