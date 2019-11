Ore di “superlavoro” anche per la diga di Osiglia, ma senza allarmismi

La diga di Osiglia come “argine” artificiale per la furia dell’acqua. L’infrastruttura di Tirreno Power sta svolgendo un ruolo importante che, peraltro, ha già svolto diverse volte in passato.

In questo momento l’alveo è in grado di arginare fino a 10 metri cubi di acqua al secondo, la diga ne sta “incassando” da 50 a 60. Ovviamente se non ci fosse la diga, l’alveo dovrebbe smaltire direttamente cinque o sei volte più dell’acqua che è in grado di accettare.

A partire dalle 20, se dovesse continuare a piovere, l’invaso raggiungerebbe il suo massimo riempimento e la diga inizierebbe a rilasciare, in modo graduale, l’acqua in eccesso.

Ricordiamo, inoltre, che la diga è presidiata dal personale di Tirreno Power che ne mantiene sotto monitoraggio il comportamento.