Persona investita in corso Tardy e Benech a Savona

Persona investita da un'autovettura in corso Tardy e Benech a Savona. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e l'automedica del Servizio Emergenza Sanitaria.

A causa delle condizioni di emergenza in cui versa tutta la Liguria per via del forte maltempo, con buona parte degli agenti di polizia locale impegnati a monitorare le criticità, è sceso in strada personalmente l'assessore Maurizio Scaramuzza a disciplinare il traffico.

La circolazione è stata deviata su un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso.