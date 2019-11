Plodio, il maltempo aggrava la frana lungo la strada intercomunale "Carcare-Biestro" (FOTO e VIDEO)

Causa maltempo, si è aggravata la frana lungo la strada intercomunale "Carcare-Biestro", nel tratto in località Panfrì sul territorio comunale di Plodio.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuto il gruppo di Protezione civile di Plodio.

"Avevamo ottenuto un finanziamento per sistemare tale strada. Ora la situazione è nuovamente critica" commenta alla nostra redazione il primo cittadino di Plodio Gabriele Badano.

"L'aggravamento della frana rende la strada pericolosa per l'incolumità delle persone - conclude il primo cittadino - Mi rivolgo quindi alla cittadinanza. Non si può transitare perché non sicura".