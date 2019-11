Savona, Caprioglio: "Chiudere i negozi nelle ore più a rischio"

Annuncia il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio: "Stiamo emettendo ordinanza sindacale per la chiusura degli esserci commerciali situati nelle zone a rischio idraulico elevato e molto elevato per la giornata di domani fino al termine dell'allerta rossa".

E' stata ordinata la chiusura delle strutture commerciali di medio e grande rilievo, a notevole afflusso di persone, ricadenti nelle fasce a rischio idraulico, di cui al piano provinciale di bacino, a rischio medio, elevato e molto elevato, riducendo così il rischio al quale le persone possono essere sottoposte in conseguenza degli scenari odierni e quelli previsti sino alle ore 12.00 di domenica 24 novembre e sono coinvolte le attività commerciali di: Via Nazionale Piemonte – IN’S, Corso Ricci - Ipercoop, Corso Vittorio Veneto – Conad, e quelle comprese nel perimetro di: C.so Ricci, Piazza nazioni, Via Pirandello, Carissimo e Crotti – lato levante -, C.so Vittorio veneto e C.so Viglienzoni.

In allegato l'ordinanza con il relativo materiale cartografico.