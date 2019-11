Savona: la polizia sequestra 105 armi da taglio a un 58enne

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno denunciato un cinquantottenne, italiano, per detenzione abusiva di armi.

Nel corso di un procedimento giudiziario i poliziotti sono intervenuti in ausilio ad un Ufficiale Giudiziario all’interno di un’abitazione di Savona, rinvenendo, oltre a cinque armi bianche e due armi da sparo regolarmente detenute, altre 105 armi bianche tra pugnali, coltelli di vari tipologie anche a doppio taglio, un coltello con pugno di ferro ed una cintura con finta fibbia a stiletto.

Tutte le armi sono state ritirate amministrativamente e poste a disposizione della Divisione di Polizia Amministrativa per successivi provvedimenti. Per l’uomo è scattata quindi la denuncia ai sensi dell’art. 697 C.P. per detenzione abusiva di armi.