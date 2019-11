Sistema sanitario ligure: il punto della situazione in relazione al maltempo

Il punto della situazione nel sistema sanitario ligure in relazione all'allerta meteo:

ASL 1 - Segnalata piccola infiltrazione nel tunnel di collegamento tra Ospedale Borea e Padiglione Castillo a Sanremo, nessun problema per i ricoverati.

ASL 2 - All’ospedale San Paolo di Savona permane un’infiltrazione a soffitto in radiologia. Nessun disagio. L’intervento di ripristino e impermeabilizzazione sarà effettuato il primo giorno utile.

AREA METROPOLITANA - Dimissioni protette: Presso tutti gli ospedali di Genova particolare cautela viene applicata nelle dimissioni, valutate caso per caso tenendo conto delle zone di residenza del paziente.

ASL3 - Domani, domenica 24 novembre: rimarrà CHIUSO in Zona Sampierdarena (Distretto 9) il Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80. Saranno SOSPESE in via cautelativa sul territorio di ASL 3 anche le attività delle Cure Palliative e Cure Domiciliari, ad accezione della Valle Scrivia (allerta arancione). Sarà APERTO l’ambulatorio del fine settimana per i codici bianchi presso la Croce Rosa Rivarolese. È REGOLARE il servizio di guardia medica – attivo il numero unico gratuito 800 893580 per l'assistenza medica dalle 20 alle 8 nei giorni feriali oppure 24 ore su 24 il sabato, nei prefestivi e festivi in tutti i 40 Comuni presenti sul territorio di Asl3.

ISTITUTO GASLINI - Segnalate infiltrazioni di acqua in due camere di degenza del Padiglione DEA (terzo e quarto piano, rispettivamente reparti Cardiochirurgia e Trapianto di Midollo). I pazienti che le occupavano le stanze sono stati trasferiti nelle camere adiacenti in massima sicurezza. Costante presidio della direzione sanitaria e infermieristica e dell'ufficio tecnico.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - Pad. Maragliano, 5° piano (riabilitazione funzionale): Caduto un riquadro del controsoffitto in una camera, la paziente, indenne, è stata spostata in un’altra camera in piena sicurezza. Pad. Monoblocco, 12° piano: atrio centrale allagato, in corso intervento per ripristinare la situazione.

Pad. Neonatale: per infiltrazioni sono intervenuti i tecnici, rimossi 3 quadrotti controsoffitto, messo in sicurezza neon, posizionato telo sul tetto in prossimità camino di sfiato. Al momento sembra in via di risoluzione. Spostati 2 lettini con neonati in altro locale.

OSPEDALE GALLIERA - In Ps situazione sotto controllo. Ricoverati 23 pazienti in diversi reparti. Aperta la day surgery.

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE - Nessuna criticità rilevata.

ASL 4 - Segnalata infiltrazione nel corridoio del blocco operatorio dell’Ospedale di Lavagna, oltre che nel magazzino. Nessun ostacolo alle normali attività.

ASL 5 - Nessuna criticità rilevata.